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專訪出街先知為騙戴安娜 偽造文件前職員要BBC道歉

環球社會熱點 10:05 2021/05/25

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英國廣播公司（BBC）承認1995年英國已故戴安娜王妃專訪中，記者巴希爾偽造銀行賬單騙取戴安娜信任令其接受訪問。當時偽造賬單的前BBC職員稱，自己直至戴安娜專訪播出才知偽造賬單用途。涉事前職員批評BBC只會於脅迫下道歉，並要求時任BBC主席向自己道歉。

哈里稱長期被英國王室忽視 無人同佢傾喪母之痛 【下一頁】

BBC平面設計師維斯勒（Matt Wiessler）表示自己於1995年8月至9月期間，應記者巴希爾（Martin Bashir）要求偽造銀行賬單。但他表示直至戴安娜（Princess Diana）專訪播出後，方知這份偽造文件被用作騙取戴安娜信任。維斯勒其後亦曾向BBC反映事件，但卻受到冷待，更於翌年首次調查後遭BBC解僱。

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維斯勒表示他離開BBC後曾創業，但亦因BBC拒絕與其合作令眾多生意夥伴卻步，公司最終倒閉。

BBC記者反駁與戴安娜關係友好 否認造成傷害 【下一頁】

維斯勒批評BBC內部文化有問題，一些如自己般無足輕重人士揭發事件，也不會帶來任何改變。只有在脅迫下，小人物才會得到某種形式的道歉或承認。直至現今，維斯勒依然希望有當時BBC高層，如時任新聞時事事務負責人霍爾爵士（Lord Hall）向自己道歉。他認為肯挺身而出承認過去的錯誤是能力的象徵，但慨嘆至今未有人做到。

維斯勒表示，自己還想和BBC現任主席戴維（Tim Davie）會面，相信仍有涉事重要人物被包庇。

責任編輯：李俊儀

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