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【虛擬銀行】livi bank開業一周年 存款額達9億 最快年底推出財富管理產品

理財智慧 20:00 2021/05/24

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livi bank今日宣布慶祝開業一周年，將推出一系列優惠活動。行政總裁孫大威今透露，livi bank開業客戶達8萬人，存款額約9億元，目前銀行的客戶群正不斷增長，產品使用率亦持續提高。他表示，livi有望於今年年底或明年年初推出新的財富管理產品。

關於livi bank業務數字方面，孫大威表示已有60%客戶已開通livi銀聯二維碼支付，由於多數用以日常消費，平均交易金額65元。至於今年3月與Mastercard合作推出的livi Debit Mastercard，則約有一半客戶持有該扣賬卡，平均簽賬金額約400元。孫大威又提到，虛擬銀行設立初期需要更多投資作推廣，當愈來愈多人使用虛擬銀行，屆時成本將會降低，實現真正的規模效應。

livi bank團隊。

產品總監洪滿霜指，本月推出新產品「livi PayLater」，為全港首間提供「先買後付」服務的銀行，她形容市場反應良好，即使在沒有太多宣傳的情況下，有逾8成的申請皆為新客戶。她又表示，日後將有更多產品陸續推出，當中包括財富管理服務，以協助客戶實現人生各範疇的理財目標，例如進修、置業及身心健康管理等。

科技總監林冠宇則提到，「livi PayLater」申請手續方便快捷，由申請到批核，有8成客戶2分鐘或以內便能完成申請。他表示：「livi極其重視服務安全及可靠性，因此我們從基礎建立銀行的科技平台及系統，從而為客戶帶來更高效、可靠及安全的體驗。」

此外，為了與客戶分享開業一周年的喜悅，livi現推出一系列特別優惠，包括︰

    點擊圖片放大
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    • +2

與此同時，livi亦一直積極回饋香港社會，該行與「惜食堂」合作，推出全新功能，客戶可在livi手機應用程式透過轉數快向「惜食堂」捐款，而未被使用的「搖一搖」獎賞亦將自動捐出。此外，livi最近亦與「惜食堂」合作舉辦員工義工活動，同時透過直接捐款，進一步支援弱勢社群。

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責任編輯：陳楚琨

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