【虛擬銀行】平安壹賬通銀行「九成信貸擔保產品」　平均貸款額錄得近178萬元

▲ 平保（02318）旗下平安壹賬通銀行公佈業務最新表現。

平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行公佈業務最新表現，該行縮短申請時間，截至5月14日，該行平均開戶時間只需1個工作天，而客戶由申請至收到放款平均需時4個工作天，最快2.5個工作天便可獲批。

另外，截至4月底，該行在「九成信貸擔保產品」平均貸款額達177.98萬元。市佔率方面，在3月27日至4月30日期間，按已審批數量計算，該行在「九成信貸擔保產品」市佔率為30.8%，按已審批的金額計算，市佔率則達28.1%。

平安壹賬通銀行亦指，該行推動香港普惠金融成效顯著，截至今年5月14日，在申請貸款客戶中，77%人士沒有無抵押貸款；獲放貸款客戶中，68%擔保人為50歲以上人士；在已審批的客戶中，25%沒有香港商業信貸資料信貸紀錄。

客戶貸款總額方面，截至今年4月底，該行每月增長幅度（C.A.G.R.）為41%，較去年12月底增加3.9倍。貸款利息收入每月增長幅度為32%，較去年底增加3.1倍。

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編輯﹕賴奕羚