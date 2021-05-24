  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行「九成信貸擔保產品」　平均貸款額錄得近178萬元

Hot Talk 19:24 2021/05/24

分享：

平保（02318）旗下平安壹賬通銀行公佈業務最新表現。

平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行公佈業務最新表現，該行縮短申請時間，截至5月14日，該行平均開戶時間只需1個工作天，而客戶由申請至收到放款平均需時4個工作天，最快2.5個工作天便可獲批。

另外，截至4月底，該行在「九成信貸擔保產品」平均貸款額達177.98萬元。市佔率方面，在3月27日至4月30日期間，按已審批數量計算，該行在「九成信貸擔保產品」市佔率為30.8%，按已審批的金額計算，市佔率則達28.1%。

平安壹賬通銀行亦指，該行推動香港普惠金融成效顯著，截至今年5月14日，在申請貸款客戶中，77%人士沒有無抵押貸款；獲放貸款客戶中，68%擔保人為50歲以上人士；在已審批的客戶中，25%沒有香港商業信貸資料信貸紀錄。

客戶貸款總額方面，截至今年4月底，該行每月增長幅度（C.A.G.R.）為41%，較去年12月底增加3.9倍。貸款利息收入每月增長幅度為32%，較去年底增加3.1倍。

相關文章﹕

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上調9成信貸擔保至500萬元　貿易中小企適用

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行推無卡提款　全港1,700部銀通ATM適用

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 虛擬銀行 中國平安（02318） 金融 銀行

上一篇文章

【配股潮】微盟配股集資近20億元折讓最多7.5%　騰訊認購20%、另發3億美元可換股債

下一篇文章

【Bitcoin】HSBC滙豐祈耀年向比特幣落閘「太波動、不透明」　滙豐無計劃設虛擬貨幣交易平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）