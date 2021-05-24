【哈佛研究】網絡鏈接失靈　恐導致大量網絡資訊流失

▲ 近年網絡鏈接失靈的問題日趨嚴重，導致網絡內容長期「存活」困難程度大幅上升。

近年網絡鏈接失靈的問題日趨嚴重，導致網絡內容長期「存活」困難程度大幅上升。哈佛法學院的研究人員與《紐約時報》在上周五（21日）合作發表的研究中指出，《紐約時報》網站文章有四分之一的鏈接現在已經失效。

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該研究參考了超過55萬篇文章，其中包含超過220萬個指向外部網站的鏈接。調查發現，這些鏈接中有72％是「深層」，或指向特定頁面而不是一般網站。隨著時間流逝，鏈接越有可能被斷開。2018年文章中的6％鏈接無法訪問，而1998年以來高達72％的鏈接已斷開。

研究會選擇與《紐約時報》合作的原因之一在於其知名的歸檔方式，但研究團隊強調鏈接失靈屬整個互聯網上發生的現象。隨著時間的流逝，曾經通過鏈接提供有價值的見解，重要背景或有爭議主張證據的網站或被出售、又或已不存在，而使鏈接導向空白網站。

BuzzFeed曾報道，網絡中有讓人購入在紐約時報或BBC等網站的失靈連結網域的黑市服務，「用戶」購入後便可以使用進行任何操作，例如使用該鏈接來宣傳產品，又或發放一條以嘲笑該文章為主題的消息。

網絡鏈接失靈的問題不僅影響新聞業，亦涉及網絡能涉及的所有行業。隨著時間的流逝，網絡將繼續失去越來越多的內容，而暫時業界尚未有有效的方式解決問題。

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責任編緝：張凱琳