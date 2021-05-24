【暑期筍工】修讀會計大專生注意 教育局聘請財政暑期實習生 每月薪酬為10,500元

又到了大專生尋找暑期工的時間，主修會計學並合乎下列資格的學生不妨應聘教育局的財政暑期實習生，每月薪酬為10,500元。面試將會在下月中安排，如申請人在6月底前仍未接到面試通知，則可視作經已落選。

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申請手續：

【兼職筍工】麥理浩夫人中心請客戶服務員 時薪60元 只需小六程度：【下一頁】

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請人須於2021年6月4日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準)。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約兩至四個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

地址: 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈15樓1510B室教育局財政分部行政組

查詢電話: 2892 6275

截止申請日期: 2021年6月4日

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責任編輯：梁翠麗