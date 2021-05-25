英研究：訓練狗隻聞出無症狀新冠患者 準確率達94%

狗隻嗅覺能力達人類的10萬倍，人類一直訓練狗隻靠嗅覺識別毒品及爆炸物。英國有研究指狗隻經訓練後，能透過患者獨有的氣味聞出無症狀新冠肺炎感染者，準確率更高達94.3%。研究人員表示經訓練後的新冠病毒偵測犬，日後可用於機場或大型活動進行偵測。

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倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）進行一項研究，了解狗隻是否能偵測到新冠肺炎無症狀患者所散發的獨有氣味。研究涉及6隻狗，期間以200件新冠患者的物品及200份無感染病毒的普通人樣本作訓練，為期8至10星期。

研究人員其後利用3,500件來自公眾及醫護人員的氣味樣本，包括沒有洗過的襪子及T恤，讓牠們辨認相關新冠確診者的樣本，準確率約為88%。

研究人員及後再安排已訓練的狗以兩隻為一組，於機場內進行訓練，狗隻半小時內能篩選出約300名剛下機人士，部分偵測犬準確率高達94.3%。研究人員稱有初步證據顯示，狗隻能嗅出無症狀或輕度感染症狀患者，甚至偵測出去年英國發現的變種病毒感染個案。

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負責該研究的倫敦大學衛生與熱帶醫學院疾病控制專家洛根（James Logan）表示，使用偵測犬的好處是短時間内可在大批人群當中辨別出確診者，而且針對無症狀患者的側流抗原測試（lateral flow testing）準確率介乎58%至77%，偵測犬的準確率甚至較前者高。

華威大學（Warwick University）病毒學家和分子腫瘤學教授Lawrence Young表示，研究表明經訓練偵測犬可在機場、運動場和音樂會場所等大型場所進行篩查。研究人員亦建議所有被偵測犬嗅出懷疑感染病毒的人士，都需要進行新冠病毒檢測進一步確認情況，希望加快篩選患者速度，減少接受強制隔離人數。

責任編輯：郭麗明