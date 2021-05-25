  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (二) 09:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英研究：訓練狗隻聞出無症狀新冠患者 準確率達94%

環球社會熱點 09:05 2021/05/25

分享：

狗隻嗅覺能力達人類的10萬倍，人類一直訓練狗隻靠嗅覺識別毒品及爆炸物。英國有研究指狗隻經訓練後，能透過患者獨有的氣味聞出無症狀新冠肺炎感染者，準確率更高達94.3%。研究人員表示經訓練後的新冠病毒偵測犬，日後可用於機場或大型活動進行偵測。

年輕人接種後出現心肌炎 涉輝瑞及Moderna 【下一頁】

倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）進行一項研究，了解狗隻是否能偵測到新冠肺炎無症狀患者所散發的獨有氣味。研究涉及6隻狗，期間以200件新冠患者的物品及200份無感染病毒的普通人樣本作訓練，為期8至10星期。

研究人員其後利用3,500件來自公眾及醫護人員的氣味樣本，包括沒有洗過的襪子及T恤，讓牠們辨認相關新冠確診者的樣本，準確率約為88%。

研究人員及後再安排已訓練的狗以兩隻為一組，於機場內進行訓練，狗隻半小時內能篩選出約300名剛下機人士，部分偵測犬準確率高達94.3%。研究人員稱有初步證據顯示，狗隻能嗅出無症狀或輕度感染症狀患者，甚至偵測出去年英國發現的變種病毒感染個案。

研究：接種完成後 88%有效對抗印度變種 【下一頁】

負責該研究的倫敦大學衛生與熱帶醫學院疾病控制專家洛根（James Logan）表示，使用偵測犬的好處是短時間内可在大批人群當中辨別出確診者，而且針對無症狀患者的側流抗原測試（lateral flow testing）準確率介乎58%至77%，偵測犬的準確率甚至較前者高。

華威大學（Warwick University）病毒學家和分子腫瘤學教授Lawrence Young表示，研究表明經訓練偵測犬可在機場、運動場和音樂會場所等大型場所進行篩查。研究人員亦建議所有被偵測犬嗅出懷疑感染病毒的人士，都需要進行新冠病毒檢測進一步確認情況，希望加快篩選患者速度，減少接受強制隔離人數。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
2021/05/24
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
【新冠疫苗】以色列接種率領先全球 6月解除防疫限制
2021/05/24
【新冠疫苗】以色列接種率領先全球 6月解除防疫限制
【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
2021/05/24
【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版）
2021/05/24
白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版）
【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面
2021/05/24
【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面

你可能感興趣

【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
16:45 2021/05/24
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
【新冠疫苗】以色列接種率領先全球 6月解除防疫限制
17:35 2021/05/24
【新冠疫苗】以色列接種率領先全球 6月解除防疫限制
【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
18:18 2021/05/24
【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
傳染病 網絡熱話 英國 新冠肺炎 病毒檢測 新冠肺炎疫情 機場 肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間09:00）
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀