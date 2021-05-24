【每日焦點】Spotify支援Apple Watch離線播放　傳蘋果於秋季推新款iPod touch

▲ Spotify最近宣布，將在Apple Watch陸續新增離線播放功能。另有消息指，蘋果會在秋季發布新一代iPod touch。

音樂串流平台Spotify最近宣布，將陸續在Apple Watch新增離線播放功能，並開放予Premium訂閱用戶使用。用戶可將個人喜愛的播放清單、專輯和Podcast等內容下載到Apple Watch，用戶只要打開Spotify程式，在「Your Library」下方點擊「Downloads」選項，便能查看下載的音樂內容，但僅限Spotify Premium訂閱用戶使用。

Apple Watch支援Spotify離線播放功能 需升級至WatchOS 6.0或以上版本

最近網上流傳新一代iPod touch渲染圖，顯示該機將設有5款機身顏色，外型設計與iPhone 12十分類似。外媒《MacRumors》編輯Steve Moser於社交媒體Twitter上，發布數張iPod touch渲染圖。從圖中可見，新一代iPod touch將提供黑、藍、紅、綠及紫色可選，採用類似於iPhone 12的方形邊框設計，並延續以往的產品設計，配備單一鏡頭。

【iPod touch】蘋果新一代iPod touch渲染圖曝光 傳於本年秋季發布提供5款顏色

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責任編輯：李寶如