  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】Spotify支援Apple Watch離線播放　傳蘋果於秋季推新款iPod touch

科技 20:00 2021/05/24

分享：

Spotify最近宣布，將在Apple Watch陸續新增離線播放功能。另有消息指，蘋果會在秋季發布新一代iPod touch。

音樂串流平台Spotify最近宣布，將陸續在Apple Watch新增離線播放功能，並開放予Premium訂閱用戶使用。用戶可將個人喜愛的播放清單、專輯和Podcast等內容下載到Apple Watch，用戶只要打開Spotify程式，在「Your Library」下方點擊「Downloads」選項，便能查看下載的音樂內容，但僅限Spotify Premium訂閱用戶使用。

Apple Watch支援Spotify離線播放功能　需升級至WatchOS 6.0或以上版本

最近網上流傳新一代iPod touch渲染圖，顯示該機將設有5款機身顏色，外型設計與iPhone 12十分類似。外媒《MacRumors》編輯Steve Moser於社交媒體Twitter上，發布數張iPod touch渲染圖。從圖中可見，新一代iPod touch將提供黑、藍、紅、綠及紫色可選，採用類似於iPhone 12的方形邊框設計，並延續以往的產品設計，配備單一鏡頭。

【iPod touch】蘋果新一代iPod touch渲染圖曝光　傳於本年秋季發布提供5款顏色

【更多科技新聞】

＜＜【再破紀錄】BTS發表新歌破YouTube紀錄　24小時內錄得約1.13億次播放

＜＜【Twitter】Twitter將推出Ticketed Spaces功能　向用戶抽取20%佣金

責任編輯：李寶如

相關文章

維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？
今日
維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？
【人工智能】NBA球隊引入數據分析工具　加強球員表現並助與粉絲互動
今日
【人工智能】NBA球隊引入數據分析工具　加強球員表現並助與粉絲互動
【視像會議】Microsoft Teams整合PowerPoint Live　提供即時翻譯功能
今日
【視像會議】Microsoft Teams整合PowerPoint Live　提供即時翻譯功能
【數碼轉型】港燈培訓員工自行研發程式　簡化日常工作流程
今日
【數碼轉型】港燈培訓員工自行研發程式　簡化日常工作流程

你可能感興趣

維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？
今日 20:02
維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？
【人工智能】NBA球隊引入數據分析工具　加強球員表現並助與粉絲互動
今日 09:00
【人工智能】NBA球隊引入數據分析工具　加強球員表現並助與粉絲互動
【視像會議】Microsoft Teams整合PowerPoint Live　提供即時翻譯功能
今日 13:32
【視像會議】Microsoft Teams整合PowerPoint Live　提供即時翻譯功能
智能服務 流動裝置 iPhone 12 產品 iPod 音樂 Apple Watch 媒體 Apple Twitter

上一篇文章

維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？

下一篇文章

【iPod touch】蘋果新一代iPod touch渲染圖曝光　傳於本年秋季發布供5款顏色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖