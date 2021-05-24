維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？

▲ 美國維珍銀河公司（Virgin Galactic）於上週六在美國新墨西哥州成功發射太空船VSS Unity。

美國維珍銀河公司（Virgin Galactic）於上週六在美國新墨西哥州成功發射太空船VSS Unity，是該艘太空船首次成功載人太空飛行，加快了該公司實現開發太空旅遊的腳步。

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VSS Unity從新墨西哥州的拉斯克魯塞斯東北的沙漠中升空，先被一架名為VMS的運載火箭運載至約44,000英尺的高度，航天器被隨後釋放，脫離後發動火箭引擎，加速至約音速的三倍以上，以時速3700公里的速度飛行。它於爬升至距離地面89公里的太空邊緣後，成功降落出發地美國太空港。

今次太空飛行有2名飛行員參與，這亦為維珍銀河所完成的第三次太空飛行。對上一次維珍銀河進入太空已是兩年多前，本次太空飛行成功解決了以往被電磁干擾的問題。

據CNBC報導，維珍銀河公司首席執行官Michael Colglazier形容是次飛行「完美」，並表示未來還有兩次試飛，第二次試飛將搭載四名乘客以測試太空船的艙室，維珍銀河創始人Richard Branson可能會親身參與第三次試飛。

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責任編輯：陳泳如