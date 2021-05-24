  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維珍銀河兩年內首次成功載人上太空　距離太空旅遊尚有多遠？

科技 20:02 2021/05/24

分享：

美國維珍銀河公司（Virgin Galactic）於上週六在美國新墨西哥州成功發射太空船VSS Unity。

美國維珍銀河公司（Virgin Galactic）於上週六在美國新墨西哥州成功發射太空船VSS Unity，是該艘太空船首次成功載人太空飛行，加快了該公司實現開發太空旅遊的腳步。

【每日焦點】太空競賽一觸即發！SpaceX、Blue Origin準備就緒

VSS Unity從新墨西哥州的拉斯克魯塞斯東北的沙漠中升空，先被一架名為VMS的運載火箭運載至約44,000英尺的高度，航天器被隨後釋放，脫離後發動火箭引擎，加速至約音速的三倍以上，以時速3700公里的速度飛行。它於爬升至距離地面89公里的太空邊緣後，成功降落出發地美國太空港。

今次太空飛行有2名飛行員參與，這亦為維珍銀河所完成的第三次太空飛行。對上一次維珍銀河進入太空已是兩年多前，本次太空飛行成功解決了以往被電磁干擾的問題。

據CNBC報導，維珍銀河公司首席執行官Michael Colglazier形容是次飛行「完美」，並表示未來還有兩次試飛，第二次試飛將搭載四名乘客以測試太空船的艙室，維珍銀河創始人Richard Branson可能會親身參與第三次試飛。

【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）

【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程

責任編輯：陳泳如

相關文章

【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
2021/03/31
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
2021/02/03
【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程
2021/02/02
【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程
【太空任務】SpaceX星艦第五次試飛　終成功著陸（有片）
2021/05/06
【太空任務】SpaceX星艦第五次試飛　終成功著陸（有片）

你可能感興趣

【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
14:30 2021/03/31
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
17:30 2021/02/03
【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程
18:10 2021/02/02
【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程
天文學 AR LG 新墨西哥 編輯 墨西哥 美國

上一篇文章

【網上相簿】Google Photos存量即將設限　哪些網上相簿可取代？

下一篇文章

【每日焦點】Spotify支援Apple Watch離線播放　傳蘋果於秋季推新款iPod touch
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖