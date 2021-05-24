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【濠賭股】大摩下調多隻濠賭股目標價 澳門4月入境旅客達79.48萬人次

股市 18:36 2021/05/24

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大摩下調多隻濠賭股目標價 澳門4月入境旅客達79.48萬人次

多間濠賭股早前公布今年首季業績，摩根士丹利發表報告指，雖然目前對該行業的需求仍然充滿信心，但就現時數據而言，仍未能預見全面復甦的具體時機，決定下調所有澳門博彩公司今年的EBITDA預測。

大摩指出，看好銀河娛樂 （00027） 旗下的優質項目，能夠有助盈利提升，將銀娛評級由「持有」上調至「買入」，目標價則由71元下調至70元。

多間濠賭股目標價亦遭下調，金沙中國 （01928） 由40元下調至34元；澳博 （00880） 由13.5元下調至11元；永利澳門 （01128） 由21元下調至17元；美高梅中國 （02282） 由13元下調至10元。

另外，澳門特別行政區政府統計暨普查局公布，今年4月的入境旅客達79.48萬人次，對比上月的75.45萬人次增加5.3%，對比去年同期的1.1萬人次，激增近71倍。

據資料顯示，今年4月入境的旅客中，超過九成來自中國內地，達73.09萬人次，按年增長68.6倍；香港旅客佔比7.1%達5.68萬人次；台灣旅客佔比0.9%達7091人次。

另外，內地個人遊入境人次達30.05萬，對比去年同期僅得87人次。

相關文章：【業績|濠賭】銀河娛樂首季EBITDA按年增逾兩倍　按季回落15%

【五一黃金周】澳門五一假期酒店入住率回升至83%　日均旅客較疫情少8成

記者：梁安琪

港股 簽證 博彩 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 大行報告

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