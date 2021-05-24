【大行點睇】料新政策將令新東方擴張放慢 瑞信下調美股目標價25%

瑞信發表研究報告指，據《人民日報》報道，國家主席習近平已批准K12補習行業的最終政策，詳情有待公布。該行料，在基礎情境下，新政策或將容許較慢的容量擴張以及溫和的費用增加以抵銷通脹問題。

該行指，調低新東方（09901）2022財年容量擴張預測，由原來的20%降至10%，同時下調2023財年收入預測7%，盈利預測下調9%，以反映規管出台後集團的擴張或會放慢。該行調低新東方美股目標價，由18.7美元下調25%至14美元，維持「跑贏大市」評級。該行亦指，預期新東方未來增長會減慢，但認為長遠仍可受惠規管推出後所帶來的行業整合機遇。

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記者：郭秀慧