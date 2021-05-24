【筍盤推介】九龍區港鐵上蓋屋苑 一落樓就係大型商場 靚裝修廳大房大2房減價12萬放售

近日疫情相對穩定，新盤市場銷情暢旺，也帶動二手市場，準買家怕遲買更貴，也加快入市。事實上，最近二手放盤業主的叫價再企硬，以下位於九龍灣港鐵站上蓋的德福花園放盤，單位附設靚裝修，業主減價12萬元放售。

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以下介紹的德福花園位於港鐵九龍灣上蓋物業，交通十分便利，成九龍區內最受歡迎的屋苑之一。德福花園於1980至1982年落成，提供21座物業、約5,000個單位，絕大部分屬2房戶型。屋苑最大賣點是實用率高，戶戶不設窗台，深受用家歡迎。同時，物業十分鄰近德福廣場1、2期，幾乎「一落樓行幾步」就到商場，居民購物消閒非常便利。

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是次介紹的放盤位於N座中層03室，單位實用面積494平方呎，單位為2房間隔，外望開揚景色，更附設品味靚裝修，業主叫價由750萬元減至738萬元，減幅達12萬元，每呎叫價14,939元，於市區物業而言，算是呎價低水之選。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 德福花園N座中層03室（物業編號: BI15782849） 實用面積： 494平方呎 間隔： 2房 叫價： 750萬-->738萬元（減人4） 賣點： 旺市中由750萬減至738萬放售

單位設品味裝修

廳大房大，十分實用

鄰近大型商場德福廣場

地鐵站沿線地標性大屋苑

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3oJM8e9

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍