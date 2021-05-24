  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版）

環球社會熱點 22:02 2021/05/24

分享：

白俄羅斯當地時間周日（23日）下令，要求一架原定由希臘飛往立陶宛的愛爾蘭航空公司客機，改飛白俄羅斯首都明斯克降落。白俄羅斯派出戰機護航，機上一名異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）落機即被捕。

白俄羅斯反恐為由迫降航班  異見記者落地即被捕 【下一頁】

事件在國際社會引起關注，國際社會其後發聲譴責白俄羅斯行徑，瑞安航空（Ryanair）行政總裁萊亞列（Michael O’Leary）更形容事件是由國家資助的劫機，相信當時飛機上坐有類似俄羅斯國安局（KGB）的白俄羅斯特工。

不過，白俄羅斯主要盟國俄羅斯則譴責西方國家虛偽。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）對一眾西方國家對事件感到震驚的言論，感到十分詫異。她又引用美國當年要求玻利維亞總統飛機迫降奧地利一事，指這些國家不應對其他國家作出相同行為感到意外。

國際社會譴責白俄羅斯「劫機」行為

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）批評，白俄羅斯當局的行為等同劫機，是史無前例的「國家恐怖主義」（state terrorism）行徑。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）稱事件史無前例，當地時間周一（24日）開會商討應對措施。他表示事件發生後，一定會有後果。

● 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，白俄羅斯當局行為完全不能接受，應當就事件被制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強烈譴責白俄羅斯當局行為，對當局行為感到震驚，呼籲立即釋放被捕記者，要求進行國際調查。

美國駐白俄羅斯大使菲舍爾（Julie Fisher）對白俄羅斯當局謊稱炸彈威脅，派遣戰機逮捕記者的行為令人憎恨。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指白俄羅斯行為危險而嚴重，應展開國際調查。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）指，事件是國家資助的恐怖主義行為，建議對白俄羅斯實嚴厲制裁措施。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）指有關行為令人十分憂慮，正與愛爾蘭註冊的瑞安航空保持聯絡。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對事件感到憤怒，認為白俄羅斯當局拘捕行為早有預謀，呼籲歐盟增加對白俄羅施壓。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，應盡快釋放被捕記者及其他政治犯，英國會與盟國合作向白俄羅斯實施進一步制裁。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）呼籲，歐洲國家一同向白俄羅斯作出堅定的回應。

國際民航組織（International Civil Aviation Organization ICAO）稱，白俄羅斯當局行為或違反《芝加哥公約》中，保護各國領空條款。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
今日
【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
今日
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
英醫生染疫康復有後遺症要休養 遭NHS無情解僱
今日
英醫生染疫康復有後遺症要休養 遭NHS無情解僱
【英國王室】哈里暗指唔識教仔 傷透英女王心
今日
【英國王室】哈里暗指唔識教仔 傷透英女王心
白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版）
今日
白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版）

你可能感興趣

【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
今日 18:18
【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
今日 16:45
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
英醫生染疫康復有後遺症要休養 遭NHS無情解僱
今日 16:31
英醫生染疫康復有後遺症要休養 遭NHS無情解僱
外交 政治 白俄羅斯 記者 立陶宛 希臘 制裁 歐洲理事會 歐盟 譴責

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間22:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間22:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情