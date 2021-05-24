白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版）

白俄羅斯當地時間周日（23日）下令，要求一架原定由希臘飛往立陶宛的愛爾蘭航空公司客機，改飛白俄羅斯首都明斯克降落。白俄羅斯派出戰機護航，機上一名異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）落機即被捕。

白俄羅斯反恐為由迫降航班 異見記者落地即被捕 【下一頁】

事件在國際社會引起關注，國際社會其後發聲譴責白俄羅斯行徑，瑞安航空（Ryanair）行政總裁萊亞列（Michael O’Leary）更形容事件是由國家資助的劫機，相信當時飛機上坐有類似俄羅斯國安局（KGB）的白俄羅斯特工。

不過，白俄羅斯主要盟國俄羅斯則譴責西方國家虛偽。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）對一眾西方國家對事件感到震驚的言論，感到十分詫異。她又引用美國當年要求玻利維亞總統飛機迫降奧地利一事，指這些國家不應對其他國家作出相同行為感到意外。

國際社會譴責白俄羅斯「劫機」行為

● 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）批評，白俄羅斯當局的行為等同劫機，是史無前例的「國家恐怖主義」（state terrorism）行徑。

● 歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）稱事件史無前例，當地時間周一（24日）開會商討應對措施。他表示事件發生後，一定會有後果。

● 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，白俄羅斯當局行為完全不能接受，應當就事件被制裁。

● 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強烈譴責白俄羅斯當局行為，對當局行為感到震驚，呼籲立即釋放被捕記者，要求進行國際調查。

● 美國駐白俄羅斯大使菲舍爾（Julie Fisher）對白俄羅斯當局謊稱炸彈威脅，派遣戰機逮捕記者的行為令人憎恨。

● 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指白俄羅斯行為危險而嚴重，應展開國際調查。

● 立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）指，事件是國家資助的恐怖主義行為，建議對白俄羅斯實嚴厲制裁措施。

● 愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）指有關行為令人十分憂慮，正與愛爾蘭註冊的瑞安航空保持聯絡。

● 希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對事件感到憤怒，認為白俄羅斯當局拘捕行為早有預謀，呼籲歐盟增加對白俄羅施壓。

● 英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，應盡快釋放被捕記者及其他政治犯，英國會與盟國合作向白俄羅斯實施進一步制裁。

● 法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）呼籲，歐洲國家一同向白俄羅斯作出堅定的回應。

● 國際民航組織（International Civil Aviation Organization ICAO）稱，白俄羅斯當局行為或違反《芝加哥公約》中，保護各國領空條款。

責任編輯：李俊儀