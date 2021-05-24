白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會發聲譴責

白俄羅斯當地時間周日（23日）下令，要求一架原定由希臘飛往立陶宛的愛爾蘭航空公司客機，改飛白俄羅斯首都明斯克降落。白俄羅斯派出戰機護航，機上一名異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）落機即被捕。事件在國際社會引起關注，國際社會其後發聲譴責白俄羅斯行徑，但白俄羅斯主要盟國俄羅斯則譴責西方國家虛偽。

白俄羅斯反恐為由迫降航班 異見記者落地即被捕 【下一頁】

組織 事件回應內容 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki） 批評白俄羅斯當局的行為等同劫機，是史無前例的「國家恐怖主義」（state terrorism）行徑 歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel） 事件史無前例，當地時間周一（24日）開會商討應對措施。表示事件發生後，一定會有後果 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen） 白俄羅斯當局行為完全不能接受，應當就事件被制裁 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg） 白俄羅斯行為危險而嚴重，應展開國際調查 愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney） 行為令人十分憂慮，正與航空公司保持聯絡 希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis） 對事件感到憤怒，認為白俄羅斯當局拘捕行為早有預謀，呼籲歐盟增加對白俄羅施壓 立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda） 事件是國家資助的恐怖主義行為，建議對白俄羅斯實嚴厲制裁措施 國際民航組織（International Civil Aviation Organization ICAO） 白俄羅斯當局行為或違反《芝加哥公約》中，保護各國領空條款 美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 強烈譴責白俄羅斯當局行為，對當局行為感到震驚，呼籲立即釋放被捕記者，要求進行國際調查 美國駐白俄羅斯大使菲舍爾（Julie Fisher） 對白俄羅斯當局謊稱炸彈威脅，派遣戰機逮捕記者的行為令人憎恨 英國外相藍韜文（Dominic Raab） 應盡快釋放被捕記者及其他政治犯，英國會與盟國合作向白俄羅斯實施進一步制裁 法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian） 呼籲歐洲國家一同向白俄羅斯作出堅定的回應 涉事瑞安航空公司（Ryanair）行政總裁萊亞列 形容事件是由國家資助的劫機，相信當時飛機上坐有俄羅斯國安局（KGB）特工。並指普羅塔謝維奇同伴亦被帶走 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova） 對一眾西方國家對事件感到震驚的言論，感到十分詫異。引用美國當年要求玻利維亞總統飛機迫降奧地利一事，指這些國家不應對其他國家作出相同行為感到意外。

責任編輯：李俊儀