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【配股潮】微盟配股集資近20億元折讓最多7.5%　騰訊認購20%、另發3億美元可換股債

當炒股 19:42 2021/05/24

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【配股潮】微盟配股集資近20億元折讓最多7.5%　騰訊認購20%、另擬發可換股債

微盟 （02013） 擬配股集資近20億元，據本報所得銷售文件，微盟擬配售1.3億股新股，相當於已擴大後股本5.4%。微盟配股每股作價14.86至15.26元，較微盟周一收市價折讓5%至7.5%，集資約19.3億至19.8億港元。騰訊 （00700） 擬認購微盟是次配股最多20%，即投資約5000萬美元（約3.9億港元）。

微盟表示，配股所得可加強公司研發能力，提升公司營銷系統，增加資本作潛在併購，以及作為一般企業用途。交易預料明日上板。

銷售文件續指，微盟擬發行3億美元計價的零息可換債券，將於2026年到期，而配售新股和發行可換股債券屬並行融資活動，預計6月7日前後完成可換股債。

摩根士丹利、中金、瑞信為是次配售的聯合帳簿管理人。

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編輯：麥德銘

港股 微盟集團（02013） 騰訊控股（00700） 騰訊 配股 配售 可換股債券

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