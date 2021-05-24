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【iPod touch】蘋果新一代iPod touch渲染圖曝光　傳於本年秋季發布供5款顏色

科技 18:40 2021/05/24

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最近網上流傳新款iPod touch渲染圖，顯示該機將設有5款顏色，外型設計與iPhone 12類似。

蘋果（Apple）自2001年推出首代iPod touch音樂播放器，至今已推出7款不同型號。最近網上流傳新一代iPod touch渲染圖，顯示該機將設有5款機身顏色，外型設計與iPhone 12十分類似。

＜＜Apple Watch支援Spotify離線播放功能　需升級至WatchOS 6.0或以上版本

＜＜【Twitter】Twitter將推出Ticketed Spaces功能　向用戶抽取20%佣金

最近，外媒《MacRumors》編輯Steve Moser於社交媒體Twitter上，轉發數張iPod touch渲染圖。從圖中可見，新一代iPod touch將提供黑、藍、紅、綠及紫色可選，採用類似於iPhone 12的方形邊框設計，並延續以往的產品設計，配備單一鏡頭。另外Steve Moser也表示，為紀念iPod推出20週年，Apple將會在今年秋季發表新一代iPod Touch。

外媒《MacRumors》編輯Steve Moser，最近在Twitter轉發多張iPod touch渲染圖。

報道也指出，新一代iPod Touch將不會配備Face ID功能，但會設有一個指紋傳感器，目前尚未清楚其他詳細規格。Apple曾於2019年發布第7代iPod touch，該機配備4吋Retina屏幕，搭載A10 Fusion晶片，以及支援iOS 12作業系統，共提供6款不同顏色。

責任編輯：李寶如

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