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【消費優惠】荃灣廣場推筍得祭　逾3千產品低至25折回贈高達2,400元

商業 18:35 2021/05/24

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荃灣廣場於5月27日至6月2日舉行「筍得祭」，超過3,000件低至25折的產品。（荃灣廣場提供圖片）

荃灣廣場推出「雙重購物折」，率先於5月27日至6月2日舉行半年一度的「筍得祭」，場內近180個商戶，帶來超過3,000件低至25折的產品，並加推折上折優惠，送4,500張消費贈券，每日高達$2,400回贈。

【一田購物優惠日】一田購物優惠日5月27日開鑼　推30週年激抵換購及1折震撼筍貨優惠（多圖）

【消費優惠】將軍澳中心感謝祭　逾4百禮品1折或1元發售

筍得祭搜羅一系列低至25折的寐室用品，包括蓆夢思甜夢輕盈被（150x200cm）原價$920，現2折只售$199，限量20件；Dunlopillo指定Latex Topper享3折；SINOMAX指定Hybrid 200+床褥5折；澳洲Sealy PostureCare Advance 床褥半價$9,680（原價$19,360），限量20件。

同場多款時裝更享低至3折優惠，包括bread n butter全場精選貨品低至3折；initial及Monki的部分貨品低至半價等。

此外，顧客只需在餐飲商戶消費每滿$200即可換取$20餐飲贈券；於指定零售商戶消費每滿$2,000則賞$100贈券，每滿$12,000則可得$600贈券，每日回贈高達共$2,400，共送出4,500張消費券。

6pm後消費更享2倍贈券賞及6倍積分，The Point by SHKP會員隨時賺取高達100,000積分。緊隨其後，6月中旬將迎來第二重購物折「好品生活節」，超過30個家品及電器品牌推出低至半價優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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