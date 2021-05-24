【鬼滅之刃】《鬼滅之刃》電影日本票房突破400億日圓　創歷史記錄

▲ 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》成位日本首部票房突破400億日圓的電影

日本動畫《鬼滅之刃》早前掀起熱潮，電影票房至今仍不斷攀升。據共同社報道，鬼滅之刃電影版－《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》成位日本首部票房突破400億日圓（約28.5億港元）的電影。

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鬼滅之刃電影版發行商東寶和Aniplex公司今日宣布，截至23日，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》的日本票房高達400.1億日圓（約28.5億港元），創下歷史紀錄。該電影自4月23日在美國上映至今，票房亦已超過47億日圓（約3.35億港元）。連同日本， 鬼滅之刃電影版的全球總票房約517億日圓（約36.9億港元）。

因應《鬼滅之刃》的熱潮，該電影罕有地長期上映，而觀看人數仍然持續上升。據日本票房通訊社公佈的週末電影觀眾人數排行榜顯示，《鬼滅之刃》電影連續14週位列第一；上映至本月，一直長踞於前10名。

事實上，《鬼滅之刃》電影在日本上映僅10日，票房亦已突破100億日圓（約7.1億港元），創下史上最快紀錄。上映72天，票房已超越宮崎駿導演《千與千尋》的316.8億日圓（約22.6億港元）。

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責任編輯：葉泳珊