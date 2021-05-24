【加密貨幣】看中未來信息代幣化 高盛指比特幣終失「王冠」 以太坊有望取而代之

高盛發報告指，考慮到真實用途、用戶基數、技術優勢等多方因素，以太坊很有可能取代比特幣成為主流的加密貨幣。高盛表示，以太坊支持智能合約，並為開發者提供創建新應用的方式。目前大多數去中心化金融 (DeFi) 應用都建立在以太坊網絡上，大多數不可替代代幣 (NFT) 也是使用以太坊購買的。

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以太坊相對比特幣有更大交易量，隨著以太坊在DeFi 和 NFT 中的使用越來越廣泛，以太坊已為其加密技術建立技術優勢。高盛又指，以太坊可在去中心化的賬本上安全地存儲任何信息。這些信息可以被代幣化和交易。這意味著以太坊平台有潛力成為可信賴信息的大型交易市場。

高盛認為，未來個人可以通過以太坊存儲並將其醫療數據出售給制藥研究公司。以太坊上的數字檔案可能包含個人數據，包括資產所有權、醫療歷史，甚至知識產權。

此外，以太坊還具有作為去中心化的全球基礎服務器的好處。與亞馬遜或微軟這樣的集中式服務器不同，這可能為共享個人數據提供了一個解決方案。

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