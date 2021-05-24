【美股焦點】維珍銀河載人飛行測試成功　股價盤前大漲近三成

太空旅行公司維珍銀河（SPCE）上周六（22日）完成第三次太空飛行，是該公司逾兩年來首次成功飛行，也是首次在新墨西哥州美國太空港完成飛行測試

公司稱，是此載人飛行測試成功，代表公司和新墨西哥州的太空飛行事業向前邁出重要一步，也意味著公司距離正式推出太空商業旅行服務更近一步。

據報維珍銀河旗下VSS Unity周六自美國新墨西哥州升空，飛行速度達到3馬赫（Mach），飛行高度為55.45英里，達到了NASA對於次軌道太空飛行的標準。參與此次試飛的有2名飛行員及6名乘客，當中機長CJ Sturckow是歷史上首位從三個不同的州飛往太空的飛行員。

截至目前，維珍銀河已經完成3次太空飛行，預計有望於2022年獲得商業太空飛行許可，大約有600名乘客已經支付相關費用，等待完成太空之旅。是此測試成功消息傳出後，維珍銀河股價大升26%，報26.6美元。

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编辑：李勝男