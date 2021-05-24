【疫下消費】花旗：近半受訪者每月開支減4600元 今年首季網上消費額升至雙位數

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新冠肺炎疫情改變了不少人的消費習慣，隨着本港疫情放緩，經濟復甦未來可期。花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康透露，今年首季本地信用卡簽賬額按年有個位數增加，至於新申請信用卡客戶則按年超過5成；網上零售業務亦見明顯升幅，今年首季網上消費按年上升超過1成，形容今年首季本港的經濟動力「喺返度」。他又指，由於去年首季經濟未受疫情影響，預計今年下半年海外消費力復甦，全年信用卡簽賬額有望達到雙位數增幅。
香港花旗銀行今（24日）公布「疫情前後消費模式與生活態度」調查報告，顯示疫情下香港市民去年的淨支出下降逾一成，而受到在家工作安排及社交距離措施影響，香港市民偏向網上消費，網上消費額較2019年增加逾一成。
花旗於今年3月中進行調查，透過網上以隨機形式總共訪問了超過1,202 名年齡介乎21 至60 歲，個人收入為每月 1.2萬元或以上的香港居民。
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調查報告顯示，近5成市民於2020年的每月開支減少4600元，而疫情對整體受訪者每月開支的減幅為1600元。調查可見本港市民生活消費亦趨數碼化，69%的受訪者表示，他們於2020 年的網上消費額相比2019 年增幅達12%，有33%的受訪者表示每周會在網上消費至少2至3次。就個別受訪者組別每月的數碼消費開支而言，年輕人士主要為參加網上自我增值課程；家長以購買個人電子產品及安排子女網上課外活動為主；而中產人士則以參加網上運動課程為主。
整體而言，疫情促使市民消費變得更謹慎，超過7成受訪者認為他們的消費比疫情前更加務實，44%受訪者表示即使疫情結束後，購買非必需品前會先仔細考慮，只有22%受訪者認為疫情結束後，消費與疫情前相比變得更加寬鬆，只要喜歡並能夠負擔的就購買。
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責任編輯：陳楚琨