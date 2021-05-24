【疫下消費】花旗：近半受訪者每月開支減4600元 今年首季網上消費額升至雙位數

新冠肺炎疫情改變了不少人的消費習慣，隨着本港疫情放緩，經濟復甦未來可期。花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康透露，今年首季本地信用卡簽賬額按年有個位數增加，至於新申請信用卡客戶則按年超過5成；網上零售業務亦見明顯升幅，今年首季網上消費按年上升超過1成，形容今年首季本港的經濟動力「喺返度」。他又指，由於去年首季經濟未受疫情影響，預計今年下半年海外消費力復甦，全年信用卡簽賬額有望達到雙位數增幅。

▲ 香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康公佈香港市民大眾在疫情前後的消費意欲及生活態度的最新趨勢。

香港花旗銀行今（24日）公布「疫情前後消費模式與生活態度」調查報告，顯示疫情下香港市民去年的淨支出下降逾一成，而受到在家工作安排及社交距離措施影響，香港市民偏向網上消費，網上消費額較2019年增加逾一成。

花旗於今年3月中進行調查，透過網上以隨機形式總共訪問了超過1,202 名年齡介乎21 至60 歲，個人收入為每月 1.2萬元或以上的香港居民。

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調查報告顯示，近5成市民於2020年的每月開支減少4600元，而疫情對整體受訪者每月開支的減幅為1600元。調查可見本港市民生活消費亦趨數碼化，69%的受訪者表示，他們於2020 年的網上消費額相比2019 年增幅達12%，有33%的受訪者表示每周會在網上消費至少2至3次。就個別受訪者組別每月的數碼消費開支而言，年輕人士主要為參加網上自我增值課程；家長以購買個人電子產品及安排子女網上課外活動為主；而中產人士則以參加網上運動課程為主。

整體而言，疫情促使市民消費變得更謹慎，超過7成受訪者認為他們的消費比疫情前更加務實，44%受訪者表示即使疫情結束後，購買非必需品前會先仔細考慮，只有22%受訪者認為疫情結束後，消費與疫情前相比變得更加寬鬆，只要喜歡並能夠負擔的就購買。

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責任編輯：陳楚琨