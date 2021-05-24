【港股追蹤】快手首季收入增逾3成 惟虧損擴大至49億元人幣

快手（01024）於收市後公布首季業績，期內收入按年增37%至170億元人民幣，經調整虧損由去年同期的43億元人民幣，擴大至49億元人民幣。快手全日跌3.2%，報232.2元，成交8.4億元。

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首季內，快手的日活躍用戶（DAU）按年增17%至接近3億，按季增9%。每位日活躍用戶的日均使用時長增14.1分鐘至99.3分鐘。而平均月活躍用戶（MAU）則按年增5%至近5.2億。快手首季的電商交易總額按年增2.2倍至1186億元。

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按業務計，即使首季是傳統廣告淡季，但期內的線上營銷服務收入增逾1.6倍至86億元，首次佔總收入逾50%。直播收入則按年跌19%至72.5億元，佔總收入42.6%。電商及其他服務收入為12億元，按年增589%。受惠於收入結構改善，快手的毛利率由去年同期的34.2%，提升至41.1%。

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