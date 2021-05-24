【科興疫苗】中生製藥入股科興帶摯首季盈利倍升 推算科興單季賺近百億？

▲ 中生製藥首季盈利大增119%。

中國生物製藥 （01177） 公佈，首季度收入按年增長16%至72.43億元（人民幣，下同），純利按年升119%至19.14億元。董事會宣派第一季度每股股息2港仙。中生製藥績前升3.2%，收報9.05元，成交額12.4億元。

中生製藥首季盈利大升，主要受惠科興利潤貢獻。根據中生製藥披露，首季應佔聯營公司及一家合營公司盈利達到14.76億元，上年同期僅249.3萬元。中生製藥去年12月宣布，向科興中維出資5.15億美元（約40億港元），持有其15.03%權益。券商早前已預期，科興將對中生製藥盈利產生顯著貢獻。

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國泰君安由此推算，科興中維首季度實現淨利潤約100億元。截至4月1日，科興新冠滅活疫苗向全球27個國家和地區累計發貨達2億劑，全球累計接種達1億劑。國泰君安測算滅活疫苗單支淨利潤約50元。

中生製藥核心業務方面，上季新產品（5年內上市產品）銷售佔集團總收入約47.4%，達34.34億元，按年上升67%。抗腫瘤藥銷售額約26.4億元，按年增長32%。

中生製藥首季總研發開支約10.6億元，佔集團收入約14.7%。

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編輯：陳健婷