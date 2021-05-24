【石藥 1093】石藥首季純利升26.9% 股價創近3年高

石藥集團（01093）公布，今年首季純利按年增長26.9%至14.7億元人民幣，若撇除去年同期出售附屬收益更錄得按年增長逾63%。期內，營業額67.3億元人民幣，按年升9.9%。續優帶動下，加上大行唱好，石藥股價今日創近3年高，最高見11.68元，收市報11.56元，升4.4%，成交額達10.5億元，為今日最強藍籌。

大摩發表研究報告，將石藥目標價由11.6元升至12.7元，予其「增持」評級。該行指，更新石藥風險回報預測，計入去年業績表現後，調升其2021年至23年每股盈測8%至10%，以反映恩必普（NBP）納入國家基本藥物目錄（NDRL）降價後潛在銷量提升，對NBP短期展望積極，並考慮到公司候選産品近商業化階段的潛在貢獻，提升公司腫瘤藥物銷售預測。

石藥集團首季業績重點﹕

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧