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【石藥 1093】石藥首季純利升26.9% 股價創近3年高

股樓投資 18:08 2021/05/24

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石藥集團（01093）公布，今年首季純利按年增長26.9%至14.7億元人民幣，若撇除去年同期出售附屬收益更錄得按年增長逾63%。期內，營業額67.3億元人民幣，按年升9.9%。續優帶動下，加上大行唱好，石藥股價今日創近3年高，最高見11.68元，收市報11.56元，升4.4%，成交額達10.5億元，為今日最強藍籌。

大摩發表研究報告，將石藥目標價由11.6元升至12.7元，予其「增持」評級。該行指，更新石藥風險回報預測，計入去年業績表現後，調升其2021年至23年每股盈測8%至10%，以反映恩必普（NBP）納入國家基本藥物目錄（NDRL）降價後潛在銷量提升，對NBP短期展望積極，並考慮到公司候選産品近商業化階段的潛在貢獻，提升公司腫瘤藥物銷售預測。

石藥集團首季業績重點﹕

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記者：郭秀慧

增持 經濟 目標價 營業額 純利 成交 石藥集團（01093） 銷售

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