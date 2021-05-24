【商品市場】中國監管部門召開會議 嚴禁大宗商品市場壟斷及炒作

中國發改委今日公布，昨日（23日）發改委、工業及信息化部、國資委、市場監管總局及中證監五個部門召開會議，並約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等在行內有較大影響力的重點企業。會議表明監管部門將密切關注大宗商品價格走勢，加強商品期貨及現貨市場的監管，禁止惡意炒作及壟斷協議等。

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會議指出，今年部分大宗商品價格大幅上升，除了國際商品價格向上外，同樣也由於存在過度投機炒作行為。監管部門要求行內的重點企業要履行社會責任，促進上下游行業的發展，維持行業良好生態，不得操縱市場價格、捏造散播漲價信息、囤積居奇等，要為營造和諧穩定市場及價格秩序作出貢獻。

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