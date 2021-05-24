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【再破紀錄】BTS發表新歌破YouTube紀錄　24小時內錄得約1.13億次播放

科技 17:50 2021/05/24

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BTS最近發布全新英文單曲《Butter》，其同名MV上傳至YouTube後火速爆紅，在21小時內已錄得超過1億次播放量。

韓國偶像男團BTS最近發表全新英文單曲《Butter》，其同名MV上傳至YouTube後火速爆紅，不足24小時內已錄得超過1億次播放量，再次打破YouTube在24小時內獲得最高播放次數的紀錄。

＜＜【YouTube App更新】手機睇片慳數據！YouTube 設定畫質　增數據節省模式

＜＜【皇室揭秘？】窺探皇室生活　威廉王子凱特王妃開通YouTube頻道（附連結）

據外媒報道指，BTS於上周五（21日）全球同步發布新歌《Butter》。據悉，MV發布當刻已有390萬名觀眾等待收看直播，MV在正式發布21小時後，瀏覽次數已突破1億次，成為YouTube平台最快突破1億播放量的MV之一。另外，新歌發行首日已在音樂串流平台Spotify上錄的全球共2090萬次播放。  

據YouTube官方紀錄指，在2020年8月份，BTS上載一首《Dynamite》英文單曲MV，在24小時內播放次數達到1.011億次。今年該團發布的《Butter》新歌不但打破此項紀錄，目前在全球101個國家和地區的iTunes流行歌曲榜上，均排名在首位。

責任編輯：李寶如

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