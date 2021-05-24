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【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺

環球社會熱點 17:20 2021/05/24

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距離日本東京奧運舉行尚有約兩個月，但日本的新冠肺炎疫情升溫，一周内增加近3.5萬宗確診。大阪的疫情嚴峻，佔日本本月約三分之一的新冠肺炎死亡個案，大阪的病床與呼吸機等設備都陷入短缺。

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英醫生染疫康復有後遺症要休養 遭NHS無情解僱 【下一頁】

大阪為日本第二大城市，約有900萬人口，佔全國約7%的人口。第四波疫情席捲大阪，大阪在截至上周四（20日）的一周内3,849宗確診個案，較3個月前的同期大增超過5倍。路透社指大阪本月的新冠肺炎患者死亡個案，約為日本全國的三分之一。

大阪共有348張深切治療部床位，截至上周使用率已達96%接近爆滿。當地官員表示自3月以來，當地已有17名新冠肺炎患者沒有住院下死亡。

大阪醫科藥科大學醫院專家表示，變種病毒可令不少年輕人快速感染，一旦演變成重症，患者就難以康復。專家更警告變種病毒對所有年齡的人都具有同等威脅，呼籲年輕人不要掉以輕心。

當地有醫院的呼吸機和插喉病人使用的鎮靜藥物陷入短缺，而醫院的人手也無法應付大量病人。有工會發言人也表示，當地有很多護士加班100至200小時不等，下班睡短短兩至三小時又要回醫院工作，情況甚至已持續長達1年。

【新冠疫苗】年輕人接種後出現心肌炎 涉輝瑞及Moderna 【下一頁】

日本截至周一（24日）上午的一周内增加超過3.47萬宗確診，累計突破72萬人確診。全國一周内再增798名新冠患者死亡，累計有12,335人死亡。

另外，日本政府於東京和大阪設立大型疫苗接種中心，周一開放予部分地區長者接種。當局估計接種中心開放初期，東京每日可為5,000人至1萬人接種，而大阪每日可為2,500人至5,000人接種。

責任編輯：鄭錦玲

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