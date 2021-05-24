【新冠疫苗】以色列接種率領先全球 6月解除防疫限制

以色列屬全球新冠疫苗接種率最高的國家，50歲或以上國民當中有92%已接種新冠疫苗。以色列早前已取消戶外口罩令及全面復課，以色列衛生部門周日（23日）宣布，將解除以色列所有防疫限制及綠色同行證措施，以色列民眾6月起可恢復正常生活。

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以色列新冠疫苗接種率屬全球最高，有超過510萬國民完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，其中50歲或以上人士的疫苗接種率達92%。當地上周六單日新增12宗新冠肺炎確診個案，遠低於1月高峰期時日增過萬宗確診的數字。

鑑於當地大部分人口已接種新冠疫苗，以色列衛生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein） 周日宣布不會延長目前防疫限制，意味著6月起所有防疫限制，包括禁止高風險活動、限制特定區域的集會人數上限、向已接種疫苗者發出「綠色通行證」等措施，將會全數解除。

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埃德爾斯坦表示，以色列經濟及國民可享有更多呼吸空間。但他強調若再度爆發疫情，政府會再次實施相關防疫限制。然而，室內口罩令在未來兩星期仍然生效，當局會按照情況檢視該措施。雖然以色列仍然對大多數國家封關，但開始允許部分已接種疫苗的旅客入境。

責任編輯：郭麗明