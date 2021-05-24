【數字人幣】人行前行長周小川澄清 數字人民幣非取代美元地位

中國人民銀行前行長、清華大學五道口金融學院名譽院長周小川出席清華五道口全球金融論壇時表示，中國的數字貨幣（DC）和電子支付系統（EP）已進入試點和研發的階段，但指出外界對於研發和試點的具體問題，仍存在一些誤解。

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他指出，外媒指出中國DC╱EP的發展無論如何也未能取代美元的國際地位，但他認為此說法不對，因為中國DC╱EP主要是立足於國內數字化，跟上國內發展的步伐，為零售系統服務，設計的目的和努力的方向不是要取代美元的儲備貨幣地位及支付貨幣的地位。

他又指，外媒亦將數字人民幣試點與人民幣國際化連結起來，但他認為數字貨幣對人民幣國際化幫助不大，甚至是實現不了人民幣國際化，因人民幣國際化應取決於體制及政策，以及中國在改革開放的發展，而非技術性因素。

周小川還表示，人民銀行推動的DC╱EP不是想取代第三方支付的角色，彼此不是互相取代的關係。這是一種雙層系統，電信運營商和幾大第三方支付共同參加的研發，大家是在一條船上的。

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