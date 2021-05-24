【有相睇】東涌昇薈呎價破頂　上車客睇好後市不惜高價承接　斥738萬買一房單位

旺市持續至今，繼續有屋苑錄得破頂成交。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌樓市持續暢旺，盤源快速收窄，買家不惜以新高價入市心頭好，最近昇薈錄一宗成交，除創屋苑樓價新高外，呎價亦創新高。

成交單位為昇薈10座極高層G室，實用面積445平方呎，屬優質大單邊一房單位，享全海景。業主原叫價750萬元，經議價後減價12萬元，以738萬元沽出，為屋苑一房單位成交價新高。單位實用呎價16,584元，更創全屋苑呎價新高。

單位及海景圖片︰

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林溢斌表示，買家為上車客，睇樓已一段時間，見昇薈此類一房放盤十分罕有，加上看好後市，故不惜以新高價承接。原業主則於2013年底以約435萬元一手買入單位，自住逾7年沽出單位，帳面獲利約303萬元，單位升值約70%。

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