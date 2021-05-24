  • 31°C
香港時間 : 2021524日 (一) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】東涌昇薈呎價破頂　上車客睇好後市不惜高價承接　斥738萬買一房單位

股樓投資 17:13 2021/05/24

分享：

旺市持續至今，繼續有屋苑錄得破頂成交。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌樓市持續暢旺，盤源快速收窄，買家不惜以新高價入市心頭好，最近昇薈錄一宗成交，除創屋苑樓價新高外，呎價亦創新高。

成交單位為昇薈10座極高層G室，實用面積445平方呎，屬優質大單邊一房單位，享全海景。業主原叫價750萬元，經議價後減價12萬元，以738萬元沽出，為屋苑一房單位成交價新高。單位實用呎價16,584元，更創全屋苑呎價新高。

單位及海景圖片︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

林溢斌表示，買家為上車客，睇樓已一段時間，見昇薈此類一房放盤十分罕有，加上看好後市，故不惜以新高價承接。原業主則於2013年底以約435萬元一手買入單位，自住逾7年沽出單位，帳面獲利約303萬元，單位升值約70%。

延伸閱讀︰【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】呎價首破1.7萬　東涌分層戶新高　買家一睇即愛上
2021/05/21
【有相睇】呎價首破1.7萬　東涌分層戶新高　買家一睇即愛上
【樓市現象】業主心雄反價　上車客怕遲買更貴　追價27萬買華懋半新盤
2021/05/21
【樓市現象】業主心雄反價　上車客怕遲買更貴　追價27萬買華懋半新盤
【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交
今日
【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交

你可能感興趣

【有相睇】呎價首破1.7萬　東涌分層戶新高　買家一睇即愛上
17:57 2021/05/21
【有相睇】呎價首破1.7萬　東涌分層戶新高　買家一睇即愛上
【樓市現象】業主心雄反價　上車客怕遲買更貴　追價27萬買華懋半新盤
20:27 2021/05/21
【樓市現象】業主心雄反價　上車客怕遲買更貴　追價27萬買華懋半新盤
【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交
今日 16:45
【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交
私人屋苑 昇薈 中原地產 東涌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋