▲ 【NFLX】傳Netflix擬招聘遊戲業務主管 或部署進軍遊戲市場

Netflix（美：NFLX）據報計劃招聘與遊戲領域相關業務的主管，市場猜測Netflix此舉是部署進軍遊戲領域市場，以對抗串流媒體日益加劇的競爭。

據《The Information》網站報道，Netflix正招聘與遊戲領域相關業務的主管級人才，並持續與遊戲業界相關高層洽談。同時，正研究通過捆綁銷售形式的訂閱模式發布遊戲，預期遊戲將不會置入廣告，類似於蘋果公司線上訂閱服務Apple Arcade。

事實上，這並不是Netflix首次涉足視頻遊戲。Netflix曾在2019年與遊戲開發廠商合作，把其原創影集、電影內容帶入遊戲作品，其中包含與Roblox、Ubisoft及Behaviour等遊戲廠商合作，讓《怪奇物語》（Stranger Things）等劇集以遊戲形式推出。

Netflix 行政總裁Reed Hastings 在3年前表示，比起 HBO，遊戲開發商 Epic 的線上遊戲《要塞英雄》更像競爭對手。在今年第一季財報中，Hastings 提到公司已經透過互動電影的模式投資遊戲，稱遊戲將是重要的娛樂方式，也是加深用戶體驗的重要方式。

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編輯：吳敏芳