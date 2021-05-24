  • 31°C
香港時間 : 2021524日 (一) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營商策略】傳Netflix部署進軍遊戲市場　擬招聘遊戲業務主管

商業 17:09 2021/05/24

分享：

外媒報道，Netflix計劃招聘與遊戲領域相關業務的主管，外界猜測，Netflix此舉是部署進軍遊戲領域市場。

串流媒體競爭日益加劇，外媒報道，Netflix計劃招聘與遊戲領域相關業務的主管，外界猜測，Netflix此舉是部署進軍遊戲領域市場，以對抗串流媒體日益加劇的競爭。

【Netflix新功能】Netflix正式推出隨機播放影片功能　開放全球用戶使用

據《The Information》網站報道，Netflix正招聘與遊戲領域相關業務的主管級人才，並持續與遊戲業界相關高層洽談。同時，正研究通過捆綁銷售形式的訂閱模式發布遊戲，預期遊戲將不會置入廣告，類似於蘋果公司線上訂閱服務Apple Arcade。

《Forbes》報道則引述Netflix發言人說，用戶重視其平台內容的多樣性和質量，故推動公司不斷擴展產品範圍，從系列至紀錄片、電影、本地語言原著和真人秀節目。發言人亦提及，會員還喜歡加入互動元素的劇集，例如可以隨著觀眾喜好自行決定劇情發展與結局的劇集，因此公司希望在互動娛樂方面有更多新的發展空間。

事實上，這並不是Netflix首次涉足視頻遊戲。Netflix曾在2019年與遊戲開發廠商合作，把其原創影集、電影內容帶入遊戲作品，其中包含與Roblox、Ubisoft及Behaviour等遊戲廠商合作，讓《怪奇物語》（Stranger Things）等劇集以遊戲形式推出。

【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【支援餐飲業】戶戶送香港推Signature服務　助餐廳建網頁接觸非堂食顧客
今日
【支援餐飲業】戶戶送香港推Signature服務　助餐廳建網頁接觸非堂食顧客
【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程　消費800元換本地遊名額
今日
【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程　消費800元換本地遊名額
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
今日
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
【遊戲活動】NAMCO 5000呎運動競技場　限定重現食鬼經典遊戲（多圖）
今日
【遊戲活動】NAMCO 5000呎運動競技場　限定重現食鬼經典遊戲（多圖）

你可能感興趣

【支援餐飲業】戶戶送香港推Signature服務　助餐廳建網頁接觸非堂食顧客
今日 12:26
【支援餐飲業】戶戶送香港推Signature服務　助餐廳建網頁接觸非堂食顧客
【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程　消費800元換本地遊名額
今日 13:16
【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程　消費800元換本地遊名額
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
今日 15:55
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
串流 Apple Arcade 紀錄片 電影 廣告 產品 遊戲 廣告 銷售 服務

上一篇文章

【郵輪業】皇家加勒比：旅客登船前須接種疫苗　預訂量已接近疫前水平

下一篇文章

【政府工】懲教署聘工藝教導員　中三學歷識園藝月薪高達36,745元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品