【營商策略】傳Netflix部署進軍遊戲市場　擬招聘遊戲業務主管

▲ 外媒報道，Netflix計劃招聘與遊戲領域相關業務的主管，外界猜測，Netflix此舉是部署進軍遊戲領域市場。

串流媒體競爭日益加劇，外媒報道，Netflix計劃招聘與遊戲領域相關業務的主管，外界猜測，Netflix此舉是部署進軍遊戲領域市場，以對抗串流媒體日益加劇的競爭。

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據《The Information》網站報道，Netflix正招聘與遊戲領域相關業務的主管級人才，並持續與遊戲業界相關高層洽談。同時，正研究通過捆綁銷售形式的訂閱模式發布遊戲，預期遊戲將不會置入廣告，類似於蘋果公司線上訂閱服務Apple Arcade。

《Forbes》報道則引述Netflix發言人說，用戶重視其平台內容的多樣性和質量，故推動公司不斷擴展產品範圍，從系列至紀錄片、電影、本地語言原著和真人秀節目。發言人亦提及，會員還喜歡加入互動元素的劇集，例如可以隨著觀眾喜好自行決定劇情發展與結局的劇集，因此公司希望在互動娛樂方面有更多新的發展空間。

事實上，這並不是Netflix首次涉足視頻遊戲。Netflix曾在2019年與遊戲開發廠商合作，把其原創影集、電影內容帶入遊戲作品，其中包含與Roblox、Ubisoft及Behaviour等遊戲廠商合作，讓《怪奇物語》（Stranger Things）等劇集以遊戲形式推出。

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責任編輯：蘇穎琪