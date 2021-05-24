【樓市熱話】玻璃外牆嚇死人 住低層無私隱 不如70年代的舊樓 網民：見識過山竹後不了

新樓盤為了外牆壁美觀，很多建築公司都會選擇用落地大玻璃。近日有網民於網上討論區發文，指他覺得落地玻璃十分可怕。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有網民認真分析，玻璃外牆比傳統的石屎牆更要薄，一個大廈能省不少呎數來賣，發展商能賺不少。而且玻璃外牆的保養費也貴，又是一種賺錢手法。

【樓市熱話】由公屋搬去私人樓 乘升降機陌生小孩一句話 港男醒悟「有些事是公屋比不上」【下一頁】

有人同意樓主的說法，指一到有颱風的時候就心驚膽跳，就怕玻璃會碎。網民稱自己見識過山竹之後就對落地玻璃的設計起了戒心。再者，玻璃導熱穿冷，冬天冷死人，夏天熱死人，電費也加不少！

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷