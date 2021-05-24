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【樓市熱話】玻璃外牆嚇死人 住低層無私隱 不如70年代的舊樓 網民：見識過山竹後不了

理財智慧 17:30 2021/05/24

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新樓盤為了外牆壁美觀，很多建築公司都會選擇用落地大玻璃。近日有網民於網上討論區發文，指他覺得落地玻璃十分可怕。

網民經歷：

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有網民認真分析，玻璃外牆比傳統的石屎牆更要薄，一個大廈能省不少呎數來賣，發展商能賺不少。而且玻璃外牆的保養費也貴，又是一種賺錢手法。

【樓市熱話】由公屋搬去私人樓　乘升降機陌生小孩一句話　港男醒悟「有些事是公屋比不上」【下一頁

有人同意樓主的說法，指一到有颱風的時候就心驚膽跳，就怕玻璃會碎。網民稱自己見識過山竹之後就對落地玻璃的設計起了戒心。再者，玻璃導熱穿冷，冬天冷死人，夏天熱死人，電費也加不少！

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責任編輯：張瑋婷

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