【虛擬貨幣】各國加緊監管虛擬貨幣業務　外國虛擬貨幣監管政策進度一覽（不斷更新，附文件連結）

▲ 各國近日加強對虛擬貨幣業務監管。

香港本月21日就虛擬資產交易發牌制度公佈諮詢結果，全球各地對監管虛擬資產交易取態又如何？下文整理近月部分外國監管機構對虛擬資產的最新動向﹕

（為方便整理，下文以該地區英文字母排序）

中國（China）

內地其實早在2017年已對虛擬貨幣交易進行監管，當時央行、中證監、中央網信辦等機構聯合公佈《關於防範代幣發行融資風險公告》。內文要求停止各類代幣發行融資活動、任何代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與虛擬貨幣相互之間的兌換及買賣業務。

《關於防範代幣發行融資風險公告》全文

內地政府接連開腔封殺虛幣，詳情可見﹕【下一頁】

其後，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會則在今年5月21日聯合公佈，金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。當中包括﹕不得為客戶提供虛擬貨幣結算服務、接受虛擬貨幣作為支付結算工具、開展虛擬貨幣托管服務、將虛擬貨幣作為信托、基金等。

三大協會聯合公告全文

香港（Hong Kong）

香港去年11月開始就建立虛擬資產服務提供者發牌制度展開諮詢，目前提供自願發牌制度，有意申領牌照的平台營運者可向證監會提交申請。

香港落實推出虛擬資產交易發牌制度，詳情可見﹕【下一頁】

其後，香港在今年5月25日公佈諮詢總結文件，擬為虛擬資產交易所制定發牌制度。無牌虛擬資產服務提供者則會被禁止在香港或境外向香港公眾推廣虛擬資產活動。財經事務及庫務局表示，將根據諮詢總結，着手擬備《打擊洗錢條例》修訂條例草案，目標在2021-22立法年度把草案提交立法會審議。

財庫局許正宇﹕容許海外公司申領牌照提供虛擬資產服務，詳情可見﹕【下一頁】

據現時經修改後的諮詢總結文件，在香港成立並有固定營業地點的公司、以及在其他地方成立但在香港註冊的公司，可申請虛擬資產交易所牌照。投資者資格方面，文件擬建議持牌虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務。

業內人士指僅限專業投資者參與，將令更多散戶參與海外無牌服務商，詳情可見﹕【下一頁】

諮詢文件連結

南韓（South Korea）

南韓政府今年5月28日宣佈，下年起將從加密貨幣交易收益中，徵收20%所得稅。

另外，在虛擬資產交易服務商（VASP）發牌制度方面，據2019年3月通過的《特別金融的使用和報備法案》（FTRA）反洗錢規定，當地VASP須向監管部門註冊牌照。有關條文從今年3月25日生效，設6個月緩衝期，期限為今年9月24日。

韓國金融委員會新聞稿連結

韓聯社新聞連結

台灣（Taiwan）

台灣金管會今年5月25日公告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案正式內容，要求虛擬通貨平台應建立洗錢防制內部控制、確認客戶身份、強化確認客戶身份、疑似洗錢或資恐交易申報等事項。

除了草案第七條（虛擬通貨移轉）外，所有條文將於今年7月1日起施行，不設緩衝期。

文件連結

美國（United States）

美國國會眾議院今年4月通過《消除創新壁壘法》（Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021）（H.R.1602），要求美國證監會（SEC）、美國商品期貨委員會（CFTC）及市場參與者成立數位資產監管工作小組。工作小組將討論數位資產的定義，以及如何落實監管框架。該法案現時正等待提交給參議院通過。

法案進程

另外，美國財政部在今年5月20日宣佈，擬要求凡超過1萬美元以上的虛擬貨幣交易收入，須向國家稅務局（Internal Revenue Service，I.R.S.）申報。

財政部文件（第二十、二十一頁）

（內文持續更新）

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編輯﹕賴奕羚