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【營銷智慧@iM網欄】 教種仙人掌都可以財自? 網上課程銷售流程是關鍵

名人薈萃 10:31 2021/11/07

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利用自身的技能及知識製作網上課程，創造被動收入，是其中一個利用網絡達至財務自由的渠道，大至投資營銷，小至品酒、烘焙，所有你想得到或想不到的知識及技能也可以用作製作網課，筆者便曾目睹外國仙人掌種植興趣班，且銷售也是不錯。

【營銷智慧@iM網欄】香港市場限制多 利用網絡財自需變通

課程內容是製作網課的其中一環，但更多人忽視銷售的重要性。正如剛剛所說的仙人掌課程，或許一般人認為此乃根本無須學習的知識，但課程之所以大賣，原因在於導師能夠令「普羅大眾」明白到種植仙人掌博大精深，這也是推銷其他課程的必要關鍵。

網上課程自然應以網上渠道推銷，當中Facebook、Instagram、Youtube同是筆者正在使用的推銷平台，導師可拍攝一條影響廣告，告訴用「大眾」課程賣點所在，然後於各大社交平台重複曝光。值得留意的一點，在上述社交平台推銷課程時，緊記瞄準對課程較有興趣的目標受眾，倍增成功機率，當中技巧日後再談。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

除了廣告設定外，影片廣告內容也同樣重要，很多人都害怕在廣告中透露太多資訊，但筆者的經驗告訴我，愈多有用的免費資訊，便能大大增加受眾對課程的興趣，因此不要害怕將課程內容曝露，反而愈給人沒有藏私、「有知識袋落袋」的感覺，受眾對你的信任度便會愈大，報讀課程的機會也會大大增加

香港中小型企業總商會 數碼營銷 商會 被動收入 財務自由 廣告 銷售 廣告 YouTube 興趣

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