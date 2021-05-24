【郵輪業】皇家加勒比：旅客登船前須接種疫苗　預訂量已接近疫前水平

▲ 皇家加勒比國際遊輪希望全部郵輪旅客均在登船前接種疫苗

隨著疫苗計劃在世界各地推展，旅遊業重啟終現曙光。皇家加勒比國際遊輪接受BBC訪問時提到，希望全部郵輪旅客均在登船前接種疫苗，又指需求非常熱烈。

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郵輪業在疫情爆發前，市場規模高達1500億美元（約11,648億港元），提供120萬個職位。自郵輪上出現大規模新冠肺炎疫情爆發，整個行業陷入停頓。市佔達整個市場四分之一的皇家加勒比國際郵輪，自疫情爆發行，亦損失超過68億美元（約528億港元），更需要集資超過12億美元（約93億港元）。

該企行政總裁Richard Fain 接受BBC訪問時透露，接種疫苗、檢測及追蹤接觸者等措施，令郵輪可以比家中更安全，故希望所有登船旅客均可以接種疫苗。他又指，其企業的財政狀況即將改善，預訂量幾乎回復至疫前水平，相信需求十分強勁。過去幾星期，美國疾病預防控制中心（CDC）亦制定了有關郵輪運營商，進行試運等的詳細方案，又指若98％的機組人員和95％的乘客已接種疫苗，便可以恢復航行。

過往有不少郵輪企業改行「無目的地」的郵輪旅程幫補收入，但Richard Fain認為世界各地的港口已陸續開放，相信情況將會有變。然而，他亦承認船上的確有出現疫情的風險，但強調情況與岸上一樣，亦解釋正正是郵輪亦需要設定隔離程序。

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責任編輯：葉泳珊