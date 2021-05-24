Apple Watch支援Spotify離線播放功能　需升級至WatchOS 6.0或以上版本

▲ Spotify宣布，將陸續在Apple Watch新增離線播放功能，並開放予Premium訂閱用戶使用。

自去年11月份開始，Spotify已正式支援Apple Watch音樂播放功能，讓用戶直接利用Apple Watch連接Spotify聽歌，而無需透過iPhone控制Spotify程式播放介面。最近官方宣布，將陸續在Apple Watch新增離線播放功能，並開放予Premium訂閱用戶使用。

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據外媒報道指，現時Apple Watch已正式支援離線播放功能，用戶可將個人喜愛的播放清單、專輯和Podcast等內容下載到Apple Watch內，用戶只要打開Spotify程式，在「Your Library」下方點擊「Downloads」選項，便能查看下載的音樂內容，但該功能目前僅限於Spotify Premium訂閱用戶使用。

需注意的是，用戶需將設備升級至WatchOS 6.0或以上版本、使用Apple Watch Series 3或以上的型號，以及將Spotify程式更新至8.26.28版本，才能使用離線播放功能。目前該功能僅支援部分地區Apple Watch用戶，未來數周內會向全球用戶陸續開放。

責任編輯：李寶如