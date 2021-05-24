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【內地熱話】41歲女子被騙22萬人民幣後反擊　誘騙騙徒見面被捕

環球政經 17:36 2021/05/24

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近年興起網上詐騙案，有不少受害人得知被騙後，都不敢向他人求助，但亦有人會選擇反擊。在內地，則有一名女子因不甘受騙，而決定反擊，更花約８個月時間誘騙騙徒回國被捕。

據內媒報道，在江蘇蘇州，41歲的王女士於去年在交友軟件上認識一名男子。期間，陳某向王女士推介一個投資網站。與過往的騙案相似，王女士相信對方，充值1萬人民幣，賺了1000多人民幣；期後她又再投入22萬人民幣，但結果卻發現被騙。「說實話，錢真的心疼；但更多的是覺得挺丟人，冷靜下來我便在想：你騙我可以，但我一定要讓你受到法律制裁。」

報道指，王女士報案後，便裝作不知情，繼續與騙徒以訊息聊天。期間，騙子逐漸動了真情，並聊了近8個月後，騙子決定與王女士見面。當騙子剛走出高鐵站，還未與王女士來個「熱情的擁抱」，便被警方當地拘捕。據指，騙徒在東南亞從事電信詐騙，因見王女士樣貌別緻，得手後見王女士長得漂亮沒捨得刪除。

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責任編輯：黎淑雯
 

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