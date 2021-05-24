【大行點睇】內地機場客量較2019年同期反彈近一成 大摩睇好中國民航信息股價追落後

大摩發表報告，指中國民航信息 （00696） 近期股價走勢並不符合基本面，認為是投資內地境內航空業復甦的機會。該行指，在五一假期後，內地境內航空需求維持穩健，客量較2019年同期水平高近一成，而根據海南島航空旅客量的數據，美蘭及三亞機場客量較2019年周同期高出分別一成及25%。

大摩又指，自今年3月中開始，公司股價跌近兩成，恒指則跌2%，與境內航空客量的反彈背馳。大摩認為未來一至兩個月公司股價將再次貼近歷史走勢。同時，現時公司估值相當於2021年預測市盈率17倍，較五年歷史平均20倍低近一個標準差，現時股價屬吸引水平。

大摩給予公司「增持」評級，目標價21元。

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