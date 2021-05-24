【大行報告】大摩指澳門濠賭業何時全面復甦仍難以估算　全綫調低濠賭股目標價

大摩發表研究報告指，對今年澳門賭股EBITDA預期較其他券商低38%，或較2019年低69%，惟仍上調銀娛(00027) 至「增持」。該行指其估值雖然高，不過新項目和高端中場成為焦點所在，相信有助跑贏大市，該行推薦銀娛和金沙中國(01928) 。



該行指，行業首季物業EBITDA為2.5億美元，較去年第四季低，及只有2019年首季的10%，認為全面復甦仍難以估算。該行雖然對積壓的需求增長有信心，但要回復至2019年水平的時間點仍難以預料，目前正等待香港通關，以及自由行、旅行團等重啟。該行推算，過去五個季度，行業錄69億美元的現金流出損失。

大摩對濠賭股最新評級及目標價：

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