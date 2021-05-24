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【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交

股樓投資 16:45 2021/05/24

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市場上筍盤難求，低市價買到心儀樓盤更是不易。最近有幸運買家與業主議價後，以低市價逾5%買入心儀海景戶，單位內櫳裝修又企理時尚。中原地產翔龍灣分行經理吳子麟表示，翔龍灣5座低層F室，實用面積427平方呎，兩房間隔，擁海景。業主最初開價828萬元，放盤僅3天即獲洽購，最終以790萬元成交，實用呎價18,501元。

單位相片︰

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吳子麟指，新買家為同區換樓客，一直心儀屋苑海景戶，議價後感造價比屋苑同類型海景兩房戶低約5-8%，實屬吸引，遂拍板入市自用。據了解，原業主於2015年10月以625萬元購入單位，持貨近6年，現沽貨賬面獲利165萬元離場，單位期內升值26%。

延伸閱讀︰【名人入市】「十優港姐」麥明詩重回首置身份　與胞兄斥1,678萬元入市宇晴軒【下一頁

資料顯示，翔龍灣由恒基地產等發展，位於九龍馬頭角新碼頭街38號，共有5座樓宇，提供1,782伙單位。項目於2007年5月入伙，樓齡14年。物業設大型基座商場「翔龍灣廣場」，並有住客會所及停車場，鄰近九龍城碼頭巴士總站、九龍城碼頭、土瓜灣室內運動場等設施，生活配套一應俱全。

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撰文 : 謝昕蕎

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