【大行報告】中金指呷哺呻哺品牌恢復動力弱　評級由「跑贏行業」降至「中性」　目標價大削逾五成

中金發表報告，下調呷哺呷哺(00520) 股份評級，由「跑贏行業」降至「中性」，大削其目標價52%至10.56元，主因「呷哺」品牌恢復較為乏力，「湊湊」品牌的開店空間存在不確定性，而公司的調整舉措亦有待驗證。

該行又將呷哺呷哺今明兩年盈利預測分別下調3%及4%，各至5.05億及6.15億元人民幣，主要考慮到預計「呷哺」品牌今年開店或較之前計劃放緩、激勵機制的調整或在短期導致費用率上升、餐飲行業估值有所調整。

大行對呷哺呷哺評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機