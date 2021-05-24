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【大行報告】中金指呷哺呻哺品牌恢復動力弱　評級由「跑贏行業」降至「中性」　目標價大削逾五成

股樓投資 16:52 2021/05/24

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中金發表報告，下調呷哺呷哺(00520) 股份評級，由「跑贏行業」降至「中性」，大削其目標價52%至10.56元，主因「呷哺」品牌恢復較為乏力，「湊湊」品牌的開店空間存在不確定性，而公司的調整舉措亦有待驗證。

該行又將呷哺呷哺今明兩年盈利預測分別下調3%及4%，各至5.05億及6.15億元人民幣，主要考慮到預計「呷哺」品牌今年開店或較之前計劃放緩、激勵機制的調整或在短期導致費用率上升、餐飲行業估值有所調整。

大行對呷哺呷哺評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

呷哺呷哺（00520） 港股
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