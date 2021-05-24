【職場熱話】上班為同事收拾爛攤子 終受不了拍桌子離去 發火一句話震攝老闆 網民：要好好珍惜這位同事

每間公司總有些令自己不爽的年資高同事，這也是辦公室政治的來源。恃着自己年資高就任意妄為，職階低的人就只能氣個半死又不能對他做什麼。近日有網民於網上討論區發文，指有同事受不了為年資高的同事收拾爛攤子，霸氣罵了一句轉身離去。

網民經歷：

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不少網民覺得老闆沒有用，不炒老女人。但有人覺得老闆故意留着老女人是為了提高公司員工的動力，增加士氣。

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亦有網民身感同受，指公司裏真的有同事是令人難以忍受，而大爆發的同事就為樓主和其他人出了一口氣，建議樓主要好好珍惜！

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責任編輯：張瑋婷