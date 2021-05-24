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華為發聲明重申不造車 「不投資、控股、參股任何車企」

環球政經 17:03 2021/05/24

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華為屢有「造車」傳聞，今年4月華為與北京汽車旗下高端品牌極狐（ARCFOX）合作，令到「造車」的消息甚囂塵上。不過今日（24日）華為發聲明，重申不會造車，表明「這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變。」

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華為今日發表聲明強調：「未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。」

華為在聲明中提到，業界需要的不是其品牌汽車，而是華為30多年積累的ICT（Information and Communication Technology，資訊及通訊科技）技術能力，為車企提供基於華為ICT能力的智能網聯汽車部件。

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《路透社》於上周引述消息報道指，華為嘗試收購小型本土汽車製造商的電動汽車部門，除了與小康股份洽談收購重慶金康新能源汽車控股權，也在尋求控制北汽藍谷新能源科技旗下的電動車品牌ARCFOX。其目標是最早在今年年底，推出自有品牌的首款智能汽車並投入量產。

 

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責任編輯：陳楚琨

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