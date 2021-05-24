華為發聲明重申不造車 「不投資、控股、參股任何車企」

華為屢有「造車」傳聞，今年4月華為與北京汽車旗下高端品牌極狐（ARCFOX）合作，令到「造車」的消息甚囂塵上。不過今日（24日）華為發聲明，重申不會造車，表明「 這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變。」

【大行報告】中金指呷哺呻哺品牌恢復動力弱 評級由「跑贏行業」降至「中性」 目標價大削逾五成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

華為今日發表聲明 強調：「未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。」

華為在聲明中提到，業界需要的不是其品牌汽車，而是華為30多年積累的ICT（Information and Communication Technology，資訊及通訊科技）技術能力，為車企提供基於華為ICT能力的智能網聯汽車部件。

【阿里巴巴 9988】傳阿里雲端業務發展在內地受阻 失去大客字節跳動【下一頁】

《路透社》於上周引述消息報道指，華為嘗試收購小型本土汽車製造商的電動汽車部門，除了與小康股份洽談收購重慶金康新能源汽車控股權，也在尋求控制北汽藍谷新能源科技旗下的電動車品牌ARCFOX。其目標是最早在今年年底，推出自有品牌的首款智能汽車並投入量產。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨