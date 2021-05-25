【快手業績】快手績後跌10%　首季經調整虧損擴大至49億元 DAU逼近3億（第二版）

▲ 快手今日收市後公佈季績，績前股價跌3.2%。

快手 （01024） 周一（24日）收市後公佈季績，收入按年升37%至170億元（人民幣，下同），經調整淨虧損約49億元，較去年同期的43億、上一季度的7億元，均見擴大。快手績後跌一成，現跌10.1%，報208.8港元，成交約13.2億港元。

快手首季的平均日活躍用戶（DAU）逼近3億，增至2.953億，按年增長17%，按季則增長9%，每位日活躍用戶日均使用時長增至99.3分鐘，較去年同期多14.1分鐘。平均月活躍用戶（MAU）則按年升5%至5.198億。快手首季的電商交易總額達1186億元，按年增近2.2倍。

創辦人、首席執行官宿華稱，無論DAU、MAU，還是用戶時長，未來仍有上升空間，現時99.3分鐘的用戶時長依然未到頂。快手DAU在2月達到較高水平，3月自然回落，但4月比3月高，5月比4月高，目前DAU在MAU佔比達到57%，有信心中長期可以達到60%。他續指，未來營運指標的改善，主要依靠豐富內容及引進更多產品、服務。

騰訊及快手奪東京奧運、北京冬奧轉播權【下一頁】

快手表示，儘管首季度傳統上被認為是廣告行業淡季，但集團線上營銷服務收入按年增長161.5%至86億元，對總收入的貢獻首次超過50%。直播收入為72.5億元，按年下滑19%，貢獻收入42.6%。包括電商的其他服務收入為12億元，按年快速增長589%。得益於更有利的收入結構變化，快手毛利率 由去年同期的34.2%提升至今年首季的41.1%。

海外市場方面，快手稱，短視頻及直播在海外的成熟度和滲透率相對較低，蘊藏巨大的潛力和機遇，集團首季積極拓展海外市場，並在Kwai 、SnackVideo等不同海外產品上取得令人鼓舞的成績。南美洲及東南亞是進軍海外的核心市場。快手首季海外市場的月活躍用戶均值超過1億，4月進一步增長至1.5億以上。

（第二版加入管理層評論）

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【科網監管】網信辦批評105個App侵害個人訊息 百度抖音快手正式上榜（附清單）

【快手科技】快手進軍本地生活服務領域 正在測試同城團購功能

編輯：陳健婷