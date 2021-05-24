【遊戲活動】NAMCO 5000呎運動競技場　限定重現食鬼經典遊戲（多圖）

▲ 德福廣場店SPORTAINMENT ARENA將會舉行「PAC-MAN High Score の狂熱」主題活動

大型連鎖日本遊戲機中心NAMCO在香港不斷擴充，近日更特別聯乘日本人氣Figure品牌Tamashii Nations ，在德福廣場舉行主題活動。

【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程 消費800元換本地遊名額

由即日起至7月18日，德福廣場店SPORTAINMENT ARENA將會舉行「PAC-MAN High Score の狂熱」主題活動。SPORTAINMENT ARENA佔地逾5,000呎，分為9個運動遊樂競技區，包括「Basket 4」、「Shockball」、「Massage Football」、「VS Achery」、「VS Pingpong」、「Poka Poka Stadium」、「Jumbo Bowling」、「VS Handball」及「Run & Run」。場內除了特設電子遊戲機，讓玩家再次回味經典PAC-MAN食鬼遊戲外，PAC-MAN更會現身假日限定見面會，與大家見面打卡。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

玩家可以盡情揮灑汗水，享受運動的樂趣，並感受Pac-Man鬥快鬥智的經典遊戲風格。Tamashii Nations以高可動的塗裝完成品S.H.Figuarts及機械人figure超合金等系列而聞名，今年更特別推出了三款PAC-MAN figure，除了已公開發售的「S.H.Figuarts PAC-MAN」，還有6月發售的「PROPLICA WAKA WAKA PAC-MAN」，還原經典食鬼動作及聲效，以及預定8月發售的「超合金PAC-MAN」。

以上三款Pac-Man figure均會在SPORTAINMENT ARENA特設展示櫃中展出，還原Pac-Man經典動作及造型。活動期間，場內更有特設的夾公仔機，顧客可將「S.H.Figuarts PAC-MAN」及「PROPLICA WAKA WAKA PAC-MAN」PAC-MAN figure夾回家。

【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」 與惠康等15間商戶合推多項獎賞

【農業科技】農業科技改變種植方式 鬧市設農場不受空間局限

責任編輯：葉泳珊