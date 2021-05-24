【賢行軼事@iM網欄】從電視收視率的意義說起：感受市場氣氛較滯後數據更重要

人氣男子組合ERROR成員193郭嘉駿接受訪問時，說出一句那些只以數百部電視機計算的收視率，他們不理會很久了！在網絡世界的年代，大家早已拿著手機、平板電腦看節目多於乖乖坐在電視機面前，收視率的參考價值確是越來越低。而且一個節目受不受歡迎，其實感受即時氣氛，傳媒二次報導和群眾參與討論的踴躍度，遠較於去看滯後的數據有意義。

上月有從事廣告監察及數據收集公司的朋友突然找我，說他們內部討論為何一些投放不少廣告資源的品牌，總是沒有使用他們公司，而討論過程中提及我旗下品牌，所以便打算直接來問過究竟。

她問：「那些品牌不需要監察競爭對手在做甚麼嗎？」

當然需要清楚競爭對手正在做甚麼，只是不需要看報告和數據也會很了解，我個人認為要待看報告才知道，那已經遲了，已經輸了！

她像聽懂了一點，顯出一幅「原來如此」的模樣。但她還是有點不服氣：「例如社交媒體，不需要看報告也會很了解對手，那即是叫市場部同事每天去不同社交媒體，自己去看競爭對手正在做甚麼？」

這次到我匪夷所思了！心想那不是正常基本要知道的事嗎？也不能算是每天刻意的工作，應該是很自然會留意的事吧！但我只淡淡然地回答：「是我自己親自去感受市場。」

「那你的下屬只需聽你說？厲害呀！」她的反應是如此。我馬上說：「不是，他們應該比我更清楚。」

她驚訝地問：「他們又是親自去感受市場？」

「當然！一定要！」

其實現在社交媒體及通訊發達的程度，真正造到彈指間能知天下事，只是你有沒有用心去了解，我不知道一家監察公司會動用多少人手或工時去為一個客戶監察市場或競爭對手，但我對自己業務相關的，則是全天候。而且不只是列表出這一個行業，這十個品牌，所有框架和條件都設定好地去監察，自己去了解市場可能從一些完全沒關係的地方，從跨業界中找到靈感和新發現，這是假手於人沒法做到的。當然除了在網絡上感受氣氛和風向，我們還要實地到現場，在不同商場、在街道、在人群中感受氣氛。一份報告有多快？一星期？一天？在網絡世界，事發24小時後的都已不再是新聞。若我們要看報告才知道競爭對手的情況，那是不合格的管理層。

這也令我想起一家上市製衣企業已退休的行政總裁曾經跟我分享過的經歷，這位前輩說他年青時每年都要到美國數大百貨公司爭取訂單，他要跟百貨公司的老闆分析市場變化和趨勢，有一次一位百貨業鉅子叫他跟著到百貨公司走一圈，那位百貨業鉅子的辦公室就是在百貨公司總店的頂層，乘升降機便可以到貨場，有一個如紐約交易所的小平台。前輩說那位百貨業鉅子只要站在貨場感受一下氣氛，只要嗅一嗅便知道市場變化，分析入微而細緻，並且有所根據，說得出他的看法原因，令前輩對自己剛才在鉅子面前拿著厚厚的分析報告班門弄斧感到汗顏。

只要用心感受，便能感受得到。嗅一嗅便知道市場變化，其實是用心從看似碎片的資料，最微細的變化已能作出推論。事和人亦一樣，前輩說正如相人之術很多人說是一門統計學，其實一生人遇過的人數以千計，能知人善任的領導者，就是能從細微之處歸納出那是好人還是壞人，甚至在人的變化上便感受到他遇上可信賴的人還是騙子，事是氣氛，人便是氣息了。

亞馬遜 (Amazon) 創辦人兼行政總裁貝索斯 (Jeff Bezos) 認為「大多數決定都應該在掌握約70%的信息時做出，如果要等到掌握了90%的信息再行動的話，基本上就已經慢了。」大多數數據只是成績表，是滯後的，是對市況不了解的人最後的補底工具。放下手上的報告，真正跳進市場，用心感受，你會發現更多。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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