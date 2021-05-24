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【美國通脹】華興資本龐溟：美國4月份PCE物價指數料至少升2.9%　但聯儲局取態年內偏鴿

股市 16:08 2021/05/24

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美國聯儲局上周公布4月份議息紀錄，多位成員均認為，如果經濟繼續快速增長，在未來政策會議上的「某個時候」開始討論縮减資産購買規模是合適的。華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟發表報告指，市場對此已有一定預期，而在4月份議息會議之後公布的若干經濟數據，都顯示美國通脹水平因供需錯配等因素持續走高，同時勞動力市場仍面臨一定壓力。

龐溟指，通脹的短期上行趨勢不會對聯儲局貨幣政策形成壓力，年內聯儲局出現利率政策大幅調整的可能性較低，下半年是美聯儲主席鮑威爾尋求連任的關鍵時期，貨幣政策取態整體偏鴿派的概率較高。

諾貝爾經濟學獎得主點睇？【下一頁】

聯儲局2%通脹目標，也與另一指標「個人消費支出指數」掛勾，3月份剔除食品和能源價格的核心PCE物價指數按年增長1.8%，該行預計，在5月28日公布的4月數據將高達2.9%，甚至更高，而高點可能出現在今年3至4季度，未來有望出現回落。

對於股票市場，龐溟認為，貨幣政策不確定性的上升和加息預期，有可能會給美股科技龍頭和高估值、流動性驅動的板塊帶來壓力和放大波動性，資金配置從成長股切換至價值股和周期股，從新興市場切換至發達市場。但考慮到全球經濟復蘇態勢下企業盈利逐步恢復、基本面持續改善、强勁的周期性增長、資金面仍較爲寬裕、實際利率較低叠加市場情緒穩定好轉，估值合理的股票資産仍具吸引力。

相關文章：【美國通脹】大摩料美國2023年加息　疫情及通脹列兩大風險因素

相關文章：國泰君安黃燕銘：周期股到頂　下一階段投資重點在高端消費、製造業

編輯：區嘉俊

美股 股票 貨幣政策 經濟 新興市場 鮑威爾 議息 通脹 加息 美國聯儲局

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