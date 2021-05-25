【網店物流小幫手@iM網欄】 跨境物流 網店拓展海外市場攻略

網購市場發展蓬勃，網店除本地市場外，也有意將業務擴展到世界各地。不過，根據調查發現，超過40%的網店店主認為，發展海外業務的最大困難是網店物流和配送安排。在開發海外業務的初期，如何規劃完善的跨境網店物流？把存貨和配送在本地處理，還是要在當地市場處理？（寄網店訂單海外必備：https://bit.ly/2SYIp0w）

網店在拓展海外市場初期，一般處於「試水溫」階段，收到的海外訂單數量會較浮動。因此，店主可考慮在本地委託網店物流小幫手，統一處理本地和海外訂單，將貨品存放在本地。當接到海外訂單時，由網店物流小幫手一站式進行包裝、安排國際快遞、配送到海外消費者手上，以方便管理及控制成本，「進可攻、退可守」。

當海外業務漸上軌道，訂單數量開始增多，即進入擴充期 / 成熟期，店主就可以作出更長遠的物流規劃。若能大致確定未來的貨量需求，便可考慮尋找當地網店物流伙伴的支援，以批量形式將產品進口，在當地倉庫備貨和處理訂單，以提升配送效率及控制運輸成本。同時，當地網店物流伙伴可更有效安排售後服務和處理退貨，為海外顧客帶來良好的消費體驗。

總括而言，網店應該按品牌的成長階段和規模，作出合適的跨境物流安排。無論網店處於發展初期、擴充期或成熟期，一些具資源和網絡優勢的物流伙伴都能彈性提供合適的一站式物流服務，幫助店主更有效應對各種跨境物流的難題，節省不少時間和心力。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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