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【大行報告】滙豐對內地人力資源行業看法樂觀　首予三股「買入」評級　其中一隻潛在升幅料近一倍

股樓投資 16:22 2021/05/24

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匯豐研究發表報告，指對內地人力資源服務行業看法樂觀；並料彈性上崗及線上招聘兩大板塊將有最強增長展望，首予人瑞人才(06919)、萬寶盛華(02180)及同道獵聘(06100)「買入」評級。考慮其低估值，該行較偏好彈性合約工服務供應商人瑞人才及萬寶盛華。

報告稱，隨著內地邁向高科技及服務導向經濟，重塑了對技術員工需求。公司對所招聘員工質素及其職業經驗更加重視。不過，勞工市場適應不易，企業難於填補空缺，而求職者亦面對更大競爭。這亦是HR服務外部供應商發揮作用之處，特別是專注招聘臨時工及線上招聘的企業。有些情況下，它們可以三日內招聘100名員工，少於行業平均需時10日。這類行業正在崛起，但滲透率仍低，特別是相對於全球其他地方，相信蘊藏重大機遇。

匯豐料人瑞人才及萬寶盛華其估值屆谷底並不合理，料將迎來估值重估。

匯豐對三股評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

人瑞人才（06919） 港股

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