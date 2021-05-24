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【搵工抉擇】大企業月薪2.3萬 年假20日 VS 細公司2.7萬 工作繁重 網民：大公司跳糟都容易啲

理財智慧 17:24 2021/05/24

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大學畢業踏入社會，總有很多事情要考慮。對未來的不安更會讓他們慎重選擇第一份工作，汲取多方意見，生怕走錯一步就被名叫「公司」的怪物吃掉。近日有網民於網上討論區發文詢問，兩份工作怎麼選。

網民經歷：

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    +5

 

不少人支持樓主去大公司，因為「跳槽都容易啲」、工資差不了多少沒有理由不做大的，假也比小公司多，又不怕上司問責！

【職場熱話】年過30出席中同聚會 驚覺人人都月入5、6萬？　網民：正常都吹大30%【下一頁

有網民就覺得小公司能讓樓主學到不少東西，能裝備好自己。至於大公司則可以等自己準備充足後才入，他更指這會是事業起飛時期。又或者是入小公司做半年，然後再找新工作，月薪再加20％！

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責任編輯：張瑋婷

大學 跳槽 畢業 網上討論區

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